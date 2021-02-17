РИАМО – 17 фев. Кандидатуры пятерых членов ЦИК утверждены на пленарном заседании Государственной думы РФ в среду, сообщается на сайте российского парламента.

«Пятилетний срок полномочий действующего Центризбиркома истекает в марте 2021 года», - говорится в сообщении.

Новыми членами ЦИК стали Константин Мазуревский, Евгений Колюшин, Александр Курдюмов, Николай Левичев и Антон Лопатин.

«ГД по предложению фракций и депутатов назначает пять из 15 членов ЦИК (еще по пять кандидатур назначают президент и Совет Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее Совет Федерации РФ назначил в новый состав ЦИК пять членов. Среди них — зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Подмосковье) Эльмира Хаймурзина.