РИАМО - 17 фев. Электричество временно отключили в турникетных вестибюлях на станциях Бутово, Битца и Рижская МЦД-2 из-за повреждения кабеля, из-за этого на станциях не работают валидаторы, сообщает ТАСС.

«В 14:05 из-за повреждения кабеля на перегоне от Силикатной до Красного строителя МЦД-2 в турникетных вестибюлях на остановочных пунктах Битца, Бутово и Рижская произошло отключение электроэнергии», - сказал представитель пресс-службы МЖД.

На место происшествия оперативно прибыла бригада энергетиков, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. На движение электропоездов данная ситуация не повлияла.

Как отметил представитель Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), на трех указанных станциях временно нет питания валидирующих устройств.

«Пассажиры на этих станциях могут свободно пройти на платформу, на станции назначения их выпустят в ручном режиме сотрудники у турникетов», - уточнили в ЦППК.​​