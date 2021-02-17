РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Жителей Люберец приглашают принять участие во всероссийском челлендже #Поехали_108, который посвящен 60-й годовщине первого полета человека в космос, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Акция стартовала 25 января и завершится 31 марта 2021 года.

«Все желающие принять участие в челлендже должны преодолеть расстояние 108 километров. Перемещаться в пространстве можно на беговой дорожке, в бассейне или пешком, а результаты нужно фиксировать на различных устройствах (смартфон, треккер и так далее)», - говорится в сообщении.

Посты с информацией о пройденном расстоянии нужно размещать в социальных сетях с хештегами #Поехали_108 #60летполетнормальный #первыйсредиравных56. Также участникам необходимо пройди регистрацию по ссылке.

«Студенты люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина уже присоединились к акции. Они фиксируют свои спортивные достижения и размещают посты в соцсетях. Участники, преодолевшие расстояние 108 километров и выполнившие все условия, будут отмечены дипломами за активное участие в челлендже. Присоединяйтесь!» - завершается в сообщении.