РИАМО - 17 фев. Пенсия спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко не составляет 450 тысяч рублей, как об этом пишут в Сети, передает Федеральное агентство новостей.

Она уточнила, что из Сети узнала, что ее пенсия составляет 450 тысяч рублей. Хотя декларация спикера Совета Федерации открыта.

«Ее трудовой стаж составляет 50 лет, а размер пенсии — 25 тысяч рублей. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что публикуемую в интернете информацию необходимо проверять, а фейки — опровергать, чтобы не дискредитировать людей, работающих во власти», - говорится в сообщении.

По ее словам, в Сети распространяется недостоверная информация об очень больших пенсиях чиновников, сенаторов и депутатов.