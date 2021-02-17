РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Жителям подмосковного Подольска с сердечно-сосудистой патологией порекомендовали привиться от Covid-19, вакцинироваться стоит лишь в стабильном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Прививаться таким людям не только можно, но и нужно, поскольку сердечно-сосудистое заболевание является фактором риска более тяжелого течения коронавирусной инфекции и, соответственно, ее исходов. Прививка является гарантией, чтобы избежать заболевания или более тяжелого течения», - сказала врач-кардиолог Ольга Бульбас.

У пациентов с сердечно-сосудистой патологией, заболевших коронавирусной инфекцией, практически сразу обостряется хроническое заболевание, поэтому требуется большое внимание к лечению и его дополнительная коррекция. Длительность восстановительного периода у них бывает от двух до трех месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции.

«При Covid-19 прежде всего нарушается свертываемость крови, увеличивается тромбообразование. Вариантов уберечься от этих серьезных последствий всего два. Первый — закрыться, ни с кем не общаться и навсегда изолироваться. Ну, а если человек все-таки хочет выходить на улицу и контактировать с миром, то остается второй вариант — надо вакцинироваться», - пояснила она.

Она отметила, что все пациенты, страдающие сердечно-сосудистой патологией, независимо от выраженности сердечной недостаточности, даже при 3 и 4 функциональном классе, переносят вакцинацию от Covid-19 достаточно легко.

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17 ФЕВРАЛЯ

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