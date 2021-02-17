РИАМО - 17 фев. В ночь на 18 февраля минимальная температура в Подмосковье и столице может составить минус 20 градусов, 19 февраля будет еще холоднее – ожидается до минус 24 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на 18 февраля будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Температура составит минус 20 – минус 18 градусов. Днем ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, прогнозируется гололедица. Температура составит минус 14 – минус 12 градусов.

19 февраля также ожидается переменная облачность, обойдется без осадков, образуется гололедица. Ночью столбики термометров понизятся до минус 24 – минус 22 градусов, днем будет минус 12 – минус 10 градусов.

20 февраля сохранится такая же погода. Ночью ожидается минус 21 – минус 19 градусов, днем — минус 11 – минус 9 градусов.

На выходных погода изменится: будет облачно, пройдет снег. Однако сохранятся морозы. Так, 21 февраля ночью ожидается до минус 20 градусов.

Когда ждать ослабления морозов в Московском регионе>>