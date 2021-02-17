РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Волонтеры подмосковного Подольска передали врачам округа сертификаты от компании «Чистая линия», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду представители комитета по делам молодежи администрации Подольска совместно с волонтерами передали медицинским работникам округа денежные сертификаты от компании «Чистая линия». Акция организована в поддержку врачей и медиков, работающих в период пандемии с пациентами с коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Так, первыми получателями сертификатов номиналом в 2 тысячи рублей, которые можно потратить на покупку товаров из ассортимента компании, стали врачи Подольской подстанции скорой медицинской помощи.

Волонтер Виктория Чудайкина отметила, что врачам скорой медицинской помощи вручат 1 тысячу сертификатов. Также в среду такие подарки получат медработники Подольской городской клинической больницы, Подольской городской детской больницы, Подольской районной больницы, Львовской районной больницы и других.

По словам заведующей Подольской подстанцией скорой медицинской помощи Московской области Аллы Беляевой, на сегодняшний день благодаря прививочной компании количество вызовов уменьшилось.

«Если с начала пандемии было 350 вызовов, то сейчас 270 в сутки. Медицинские сотрудники, выездные бригады, в состав которых входят врачи, фельдшеры, медицинские сестры, водители оперативно отзывались на призыв выйти на подработку. Все они своевременно оказывали помощь населению округа. Спасибо за поддержку, нам очень приятно», - заключила она.