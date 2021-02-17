РИАМО - 17 фев. Поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки вновь курсируют по графику после того, как на участке ветки прерывалось движение, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график», — говорится в сообщении.

Ранее прерывалось движение поездов от станции «Отрадное» до станции «Савеловская». Поезда в обратную сторону следовали с увеличенными интервалами.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.