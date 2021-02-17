РИАМО - 17 фев. Подмосковным водителям следует соблюдать осторожность при движении на дорогах из-за гололедицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Московский регион находится под влиянием небольшого циклона — облачно и небольшой снегопад. На дорогах гололедица, ветер ожидается 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит минус 14 градусов, ночью опустится до минус 20 градусов.

«Пожалуйста, соблюдайте ПДД и будьте осторожны», — говорится в сообщении.

В Московской области до 11:00 18 февраля действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально холодной погоды.

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