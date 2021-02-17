РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил с пятилетним юбилеем портал «РИАМО в Подольске» и пожелал острого пера, ярких и красочных материалов, крепкого здоровья и благополучия.

«Дорогие друзья! Примите самые искренние и теплые поздравления с пятилетним юбилеем «РИАМО в Подольске». Сердечно выражаю вам благодарность за многолетнее сотрудничество! От всей души желаю всему коллективу РИАМО по-прежнему держать руку на «пульсе времени», острого пера, ярких и красочных материалов, крепкого здоровья и благополучия», - написал Максимович в поздравлении.

Он отметил, что сотрудники «РИАМО в Подольске» были на передовой в период массового распространения коронавирусной инфекции, а сейчас оказывают помощь Московской областной думе и администрации городского округа Подольск в распространении информации о вакцинации подольчан. Освещают работу областного парламентария, публикуют анонсы личных приемов граждан, итоги встреч с жителями, интервью.

«Пожалуй, нет на земле человека, который никогда не интересовался бы прессой. Я и сам являюсь читателем новостного информационно‑развлекательного ресурса «РИАМО в Подольске» с момента его создания, ведь достоверная и оперативная информация позволяет быть всегда в курсе событий в Подольске и регионе. Хочу отметить, что корреспонденты достойно справляются с повседневной журналистской деятельностью. Так держать!» - заключил Максимович.