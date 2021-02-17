РИАМО - 17 фев. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что основные ограничения из-за пандемии Covid-19 в стране будут сняты к концу мая, сообщает РИА Новости.

«Мы всех призываем не торопиться отменять масочный режим, в Совете Федерации сохраняется специальный пропускной режим», - сказала Матвиенко.

Она отметила, что современные технологии не стоят на месте, и высказала мнение, что экологический конгресс пройдет в РФ в очном формате.

С начала пандемии в России был выявлен 4 112 151 случай коронавирусной инфекции, скончались 81 446 человек, выздоровели 3 642 582 пациента.

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Текстовая трансляция

17 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 12 828 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 470 больных. В Москве - 1282.

- Более 555 тыс человек привились от коронавируса в Москве. Еще 60 тысяч человек записаны на вакцинацию от Covid-19 на ближайшие 14 дней.

- Более 13 тыс москвичей стали донорами плазмы крови для больных Covid‑19. Переливание плазмы является потенциально эффективным методом лечения коронавирусной инфекции.

- Почти 500 тыс исследований провели в столичных КТ‑центрах с начала пандемии коронавируса.Сейчас в мегаполисе работают 33 амбулаторных КТ-центра.