РИАМО – 17 фев. Совет Федерации одобрил размеры административных штрафов и возможность применения наказания в виде обязательных работ за неповиновение правоохранителям на митингах, сообщается на сайте Совета Федерации.

Таким образом, принято решение увеличить размеры административных штрафов за неповиновение, а также наказывать обязательными работами.

«Также ужесточается административная ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов и воспрепятствованию исполнения ими служебных обязанностей», — сказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Еще устанавливается ответственность за нарушение сбора и расходования денег на такие мероприятия из запрещенных источников.