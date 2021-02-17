РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. В Балашихинском родильном доме в микрорайоне Саввино после временного перепрофилирования под инфекционное отделение возобновили прием рожениц, первые роды приняли 16 февраля, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

С момента выписки последнего пациента с коронавирусом прошло более двух недель. За это время там провели полную дезинфекцию всех помещений. Для пациенток с подозрением на Covid-19 организован специальный изолированный бокс, укомплектованный всем необходимым оборудованием, с отдельным входом.

«Балашихинский родильный дом возобновил свою работу в обычном режиме. С 9 февраля мы уже были открыты на прием для оказания плановой медицинской помощи. К нам поступали беременные женщины, мы перевезли женскую консультацию, отделение пренатальной диагностики, стали проводить плановые гинекологические операции, а с 15 февраля запустились по полной программе. В настоящее время у нас находится 33 пациента. Мы уже приняли первые роды», - сказала главный врач медучреждения Наталья Алимова.

Она добавила, что первой в стенах открывшегося роддома 16 февраля на свет появилась девочка, которую назвали Софией. 18-летняя мама новорожденной Виктория - жительница Балашихи.

Из-за активного роста числа заболевших Covid-19 роддом в микрорайоне Саввино дважды временно перепрофилировали в инфекционную больницу, где было создано 400 койко-мест. Их оснастили подводом медицинских газов, аппаратами ИВЛ и компьютерной томографии. В роддоме были сохранены реанимационные койки и родовые блоки для принятия родов у будущих мам с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За всю работу временно перепрофилированного медучреждения врачи вылечили от коронавируса 4 597 человек. Из них 72% - жители Балашихи.

«Я надеюсь, что та профилактика коронавирусной инфекции, которая сейчас идет в виде вакцинации, даст нам возможность больше не перепрофилироваться в инфекционное отделение, что каждый человек будет понимать, насколько важно вовремя обезопасить себя и близких. Это даст возможность как можно реже открывать инфекционные отделения и заниматься своим любимым делом - родовспоможением», - заключила Алимова.