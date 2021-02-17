РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. В городском округе Мытищи в текущем году зарегистрировали 55 пожаров, сообщается на сайте администрации горкоруга.

По данным отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мытищам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России, на территории округа наблюдается рост пожаров, в которых травмируются и гибнут люди.

«По состоянию на среду произошло 55 пожаров, в прошлом году их было 41. Погибло семь человек, два человека получили травмы. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы округу напоминает, что вы можете обезопасить свое жилище, соблюдая простые правила», - говорится в сообщении.

Необходимо своевременно ремонтировать электропроводку, неисправные выключатели, розетки; не допускать включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети. Отопительные электрические приборы, плиты следует содержать в исправном состоянии, подальше от занавесок и штор, мебели.

«Не применяйте самодельные электронагревательные приборы. Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования. Своевременно ремонтируйте отопительные печи, очистите дымоходы от сажи, заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе глиняно-песчаным раствором, оштукатурьте и побелите, на полу перед топочной дверкой установите металлический лист размером не менее 50 на 70 сантиметров», - отмечается в сообщении.

Не следует допускать перекала отопительной печи, нельзя растапливать печь легко воспламеняющимися жидкостями, не нужно оставлять топящиеся печи без присмотра, также не стоит доверять детям присмотр за отопительной печью.