РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. Мытищинских юнармейцев наградили за помощь во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации горокруга.

Заседание мытищинского штаба «Юнармии» прошло при участии первого заместителя председателя Мособлдумы Никиты Чаплина и председателя совета депутатов городского округа Мытищи, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрея Гореликова.

«Это талантливые молодые ребята, в основном, школьники старших классов, с которыми патриотическую работу ведут учителя, сотрудники управления по культуре и молодежной политике администрации округа, действующие военнослужащие. Считаю, что очень важно поддерживать таких ребят, тем более они хорошо себя зарекомендовали как волонтеры во время пандемии», – сказал Чаплин.

Он добавил, что юнармейцев поблагодарили за активную добровольческую работу, помощь нуждающимся и наградили памятными подарками.

Текстовая трансляция

17 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 12 828 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 470 больных. В Москве - 1282.

- Более 555 тыс человек привились от коронавируса в Москве. Еще 60 тысяч человек записаны на вакцинацию от Covid-19 на ближайшие 14 дней.

- Более 13 тыс москвичей стали донорами плазмы крови для больных Covid‑19. Переливание плазмы является потенциально эффективным методом лечения коронавирусной инфекции.

- Почти 500 тыс исследований провели в столичных КТ‑центрах с начала пандемии коронавируса.Сейчас в мегаполисе работают 33 амбулаторных КТ-центра.