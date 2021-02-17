РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 фев. В Королеве на улице Марины Цветаевой 18 февраля пройдет встреча с жителями по вопросу строительства многофункционального комплекса для учащихся Академии МВД, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В администрацию городского округа Королев поступило заявление на выдачу порубочного билета для осуществления строительства многофункционального комплекса для размещения обучающихся в ФКУ ФМС России «УМиРЦ», запланированного на территории филиала Академии управления МВД России «Болшево» на улице Марины Цветаевой, 27.

«В четверг, 18 февраля, состоится рабочая встреча с представителями Академии управления МВД России, компании-застройщика для обсуждения поданной заявки и планов по строительству. Во встрече примут участие депутаты городского совета, представители Общественной палаты, Координационного совета города», - говорится в сообщении.

В обсуждении также могут принять участие активные жители.

Так как территория, на которой планируется строительство, является режимной, желающим принять участие просьба подать заявку в администрацию города по телефону: 8(495)512-00-77, добавочный 363.

«Начало встречи в 14:30, адрес: улица Марины Цветаевой, 27», - заключается в материале.