РИАМО - 17 фев. В городских парках, учреждениях спорта и культуры подмосковного Реутова с 20 по 23 февраля пройдут праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Центральном городском парке Реутова 20 февраля пройдет высокотехнологическая игра, происходящая в реальном времени и пространстве, «Лазертаг». Суть игры состоит в поражении игроков-противников безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. Сражения пройдут с 11:00 до 16:00, после чего на главную сцену парка выйдет ансамбль народной песни «Любо-мило», - говорится в сообщении.

В арт-пространстве «За сценой» в 13:00 проведут мастер-класс «Подарок для папы: декор кружки». Кроме того, любители просмотра кино на свежем воздухе смогут 23 февраля в 18:00 насладиться художественным фильмом «Калашников», главную роль в котором играет российский актер театра и кино из Реутова Юрий Борисов.

В честь празднования Дня защитника Отечества пройдет и серия спортивных мероприятий.

«Турнир по самбо, посвященный празднику, пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе имени В.М. Невзорова, расположенном на улице Октября, 3. Соревнование пройдет 22 февраля с 10:00 до 18:00. А на стадионе «Старт» в день главного мужского праздника с 11:00 до 16:00 пройдет турнир по мини-футболу», - отмечается в сообщении.

День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Таджикистане, России и Киргизии. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной армии.

После распада Советского Союза 23 февраля отмечается в России как День защитника Отечества и является днем воинской славы России, а также его празднуют в ряде других стран Содружества независимых государств (СНГ). Этот день является праздником и для мужчин, и для женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины.