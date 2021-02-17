РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. Поликлинику для взрослых в микрорайоне №16 городского округа Мытищи планируют построить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора держат на контроле ход строительства поликлиники для взрослых на 604 посещения в смену в микрорайоне №16 Мытищ.

«Строительство поликлиники идет в графике. На данный момент на объекте ведутся работы по внутренней отделке и монтажу внутренних инженерных систем. На площадке задействовано 120 работников и две единицы техники», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Согласно проекту, общая площадь пятиэтажного здания поликлиники составит порядка 7 тысяч квадратных метров. Внутри будут находиться: терапевтическое отделение, отделения функциональной диагностики и медицинской профилактики, рентгенологическое отделение, отделение медицинской реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар и женская консультация.

«Застройщиком выступает ООО «Загородная усадьба», – добавил Гарибян.

С момента начала строительства инспекторы Главгосстройнадзора провели на объекте шесть проверок. Прогнозируемая дата завершения работ – 4 квартал 2021 года.