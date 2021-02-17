РИАМО - 17 фев. Новый дом по программе реновации в Москве введут в эксплуатацию в районе Перово в этом году, он расположен на улице Плеханова, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время завершаются работы по устройству внутренних инженерных сетей, отделочные работы и благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом рассчитан на 192 квартиры, из них 32 будут однокомнатными, 132 – двухкомнатными, 28 – трехкомнатными. 4 квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

Лоджии остеклят, а в вестибюле жилой части сделают колясочную комнату, кладовую, зону для почтовых ящиков.

Во дворе дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят детскую и спортивную площадки.