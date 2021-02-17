РИАМО - 17 фев. Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении поправки в законодательство, которые позволят блокировать распространение предвыборной агитации с нарушением закона, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Теперь у Центральной и региональных избирательных комиссий появится право обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в Сети агитматериалов, изготовленных и распространяемых с нарушением законодательства о выборах.

«У владельца ресурса, после того как он получит соответствующее уведомление, будут сутки, чтобы добровольно удалить противоправный контент», — говорится в сообщении.

Также в третьем чтении были приняты поправки в КоАП о повышении административной ответственности за нарушение предвыборной агитации.

Теперь за агитацию в день тишины штрафы вырастут с 1-1,5 тысячи рублей до 5-20 тысяч рублей для граждан. А должностных лиц начнут штрафовать в размере до 30-50 тысяч рублей. Для юрлиц штрафы будут составлять от 100 до 500 тысяч рублей.