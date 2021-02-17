РИАМО - 17 фев. Партию бумажных стаканчиков весом в 1,3 тонны отправили на тестовую переработку, сообщила заместитель генерального директора группы компаний «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

«У нас здесь четыре кипы стаканчиков, крайняя собрана буквально вчера. Общий вес кип составляет 1,3 тонны. Переработчики проведут экспериментальное изучение этого продукта и посмотрят, как его дальше максимально и правильно использовать», - сказала Вишнякова журналистам.

Как рассказал исполнительный директор Солнечногорского опытного экспериментального механического завода (СОЭМЗ) Дмитрий Гутман, из переработанных стаканчиков на выходе будут получать подставки под напитки.

По его словам, при переработке стаканчиков от бумаги отделяют пластиковый слой, который не дает напитку впитаться в бумагу. Так как пока объем перерабатываемого сырья небольшой и пластика мало, то он переработке не подлежит.

Данный проект был запущен совместно с сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s. Именно их стаканчики были отправлены на переработку.

«На данный момент в Москве есть 19 точек, где установлены раздельные контейнеры, то есть двухсекционные. Мы пошли по дуальной системе: смешанные отходы и то, что отправляется на переработку. Одна из таких точек находится на Пушкинской», - рассказала старший директор по устойчивому развитию и качеству компании McDonald’s Елена Коршунова.

Она отметила, что в этом году количество ресторанов с дуальной системой сборов отходов увеличится минимум до 40.