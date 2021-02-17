РИАМО - 17 фев. Генерального директора Москонцерта и заслуженного работника культуры РФ Александра Беленького похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС.



О смерти Беленького стало известно 13 февраля. Ему было 75 лет.



«Церемония прощания с Беленьким прошла в зале Троекуровского кладбища на улице Рябиновой. На нее, кроме родных и друзей, также пришли коллеги и артисты. <…> Всего около 300 человек», — говорится в сообщении.



Беленький работал в Москонцерте в течение 56 лет. Он прошел путь от ассистента звукорежиссера до заместителя директора, а в 2001 году занял пост гендиректора Москонцерта.