РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В подмосковном Подольске провели работу по сносу незаконно установленных гаражных боксов по четырем адресам, сообщается в группе «Комитет по строительству и архитектуре» в соцсети «ВКонтакте».

Комитетом по строительству и архитектуре администрации округа проводится регулярная работа по выявлению объектов самовольного строительства и принятия мер по сносу таких объектов или приведению в соответствие.

«Так, на безвозмездной основе проводятся работы по сносу самовольно установленных металлических гаражных боксов, отрицательно влияющих на облик Подольска и представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. На данный момент проведены работы по следующим адресам: улица Плещеевская, 54; Ленинградская, 12; Индустриальная, 27/37 и Народная, 11», - говорится в сообщении.

Работы по демонтажу самовольно установленных гаражных боксов на территории округа продолжаются.