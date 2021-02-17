РИАМО - 17 фев. В столице за 10 лет число детей, живущих в детских домах, уменьшилось в 3,3 раза – с 4 371 до 1 317, количество сирот, которых передали на воспитание в семьи, выросло почти в 1,5 раза – с 12 665 до 18 550 детей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Очень сложно найти замещающие семьи для детей-инвалидов, особенно с серьезными ментальными проблемами. Как правило, эти ребята живут в детдомах до 18 лет, а затем переезжают в психоневрологические интернаты», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр отметил, что примеры удачной социализации инвалидов с ментальными нарушениями говорят о том, что для них можно организовать другие формы поддержки. Сейчас в столичных психоневрологических интернатах вводятся изменения: появляются новые правила ухода, открываются учреждения нового типа, расширяется жилое пространство воспитанников.

Собянин напомнил, что ранее был создан центр сопровождаемого проживания для выпускников детских домов. В среду градоначальник посетил учебно-тренировочное общежитие центра в Зябликове. Там есть 10 квартир, в которых могут проживать до 60 человек. Здание оборудовано предметами быта, мебелью, необходимым инвентарем. Те, кто живут в центре, могут учиться самостоятельно готовить пищу, убирать за собой, пользоваться бытовыми принадлежностями без помощи.

В центре также можно заниматься спортом, танцами, делать поделки. Там также есть специальный класс для дистанционного общения, где установлен «ЭМО-коммуникативный тренажер».

Сейчас в общежитии живет 51 человек. С ними работают специалисты по соцработе, психологи, дефектологи. Воспитанники центра также посещают мастерские, колледж, проходят стажировки.

Мэр добавил, что через некоторое время молодые люди переедут в квартиры сопровождаемого проживания. Наставники будут с ними только в дневное время.