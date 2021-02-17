РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 фев. В Домодедове прекратила деятельность компания «ШинУтильПродукт», на которую жаловались местные жители, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В результате проверки был установлен ряд нарушений к требованиям по содержанию территории. Арендатору было указано на устранение этих нарушений, но динамика принятых мер была недостаточной. В связи с этим собственнику территории была направлена претензия с необходимостью незамедлительного принятия мер. В декабре 2020 года и в начале февраля 2021 года Домодедовская прокуратура провела проверку деятельности этой организации.

«Собственник земли принял решение о расторжении договора с недобросовестным арендатором – компанией «ШинУтильПродукт», – говорится в сообщении.

В ноябре 2020 года жители села Домодедово обратились в администрацию городского округа с жалобами на неприятный запах нефтехимии с территории, на которой осуществляла свою деятельность компания «ШинУтильПродукт» (ООО «Абстерго Восток»).