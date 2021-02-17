РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 фев. С территории Домодедова с 13 февраля вывезли 9,2 тысячи кубометров снега, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«С начала рекордного снегопада, то есть с 13 февраля, дорожными службами Домодедова с дорог округа было вывезено 9,2 тысячи кубометров снега!» - говорится в сообщении.

За 13 февраля выпало 17,6 миллиметра осадков, что оказалось абсолютным максимумом за всю историю метеонаблюдений. Сугробы в Подмосковье выросли местами до 72 сантиметров.