РИАМО - 17 фев. Первая с начала года церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам состоялась в Подмосковье, всего в 2021 году планируется передать ребятам свыше 650 квартир, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Первым новоселом в текущем году стала Юлия из Ступина. Она получила ключи от жилья в свой день рождения, девочке сегодня исполнилось 18 лет», — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, в этом году на обеспечение детей-сирот жильем в Подмосковье предусмотрено почти 2 миллиарда рублей.

«В Подмосковье система выдачи детям-сиротам квартир выстроена на высоком уровне. В этом году по губернаторской программе для ребят будет выделено 657 квартир», — отметила министр.

Она напомнила, что квартиры выдаются обустроенные всем необходимым, при этом половина из них находится в новостройках.

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