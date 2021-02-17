РИАМО - 17 фев. Более 50 тысяч елей за месяц сдали жители Подмосковья в рамках экоакции «Подари вторую жизнь своей елке», она завершилась 15 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В этом году акция «Подари вторую жизнь своей елке» проходила в Подмосковном регионе уже в третий раз, и по сравнению с первым годом, количество деревьев, которые жители сдали на вторичную переработку, увеличилось в 6,5 раза», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что в регионе и дальше будут каждый год собирать новогодние ели. Это позволит увеличить объемы отходов для переработки вторсырья и поддержать порядок на контейнерных площадках многоквартирных домов.

«Кроме этого, по запросам жителей мы увеличим количество площадок «Мегабак» в регионе, до конца 2021 году в Московской области должны работать более 60 бесплатных пунктов приема крупногабаритных отходов», - добавил Велиховский.

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