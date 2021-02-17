РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 фев. В Домодедове задержали сотрудницу кредитной организации, подозреваемую в выдаче фиктивных микрозаймов, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Домодедову поступило заявление от представителя одной из кредитных организаций о хищении денежных средств путем выдачи фиктивных микрозаймов. Сумма материального ущерба составила 210 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД по подозрению в совершении преступления установлена 32-летняя жительница Рязанской области. Злоумышленница, используя свое служебное положение, изготовила фиктивные договоры и поддельные расходные кассовые ордеры на выдачу микрозаймов, а денежные средства присвоила и растратила на собственные нужды», - говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.