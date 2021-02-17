РИАМО - 17 фев. В День защитника Отечества, 23 февраля, в Подмосковье и столице будет морозно — ночью минимальная температура составит минус 18 градусов, днем — минус 15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В праздничный день будет облачно, пройдет снег. Скорость северо-восточного ветра составит 2-3 метра в секунду.

Температура ночью составит минус 18 — минус 13 градусов, днем будет минус 15 — минус 10 градусов.

В выходные дни 21 и 22 февраля также будет облачно, ожидается снег. Ночью 21 февраля будет минус 20 — минус 15 градусов, днем прогнозируется от минус 9 до минус 4 градусов. 22 февраля температура ночью составит минус 14 — минус 9 градусов, днем — минус 8 — минус 3 градуса.

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