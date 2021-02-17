РИАМО - 17 фев. Пожар произошел в подвале административного здания на улице Братеевской в Москве, возгорание потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 14:25.

«По прибытии было установлено, что в подвале трехэтажного административного здания произошло загорание обогревателя на площади 2 квадратных метра», - говорится в сообщении.

В 14:42 возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.