РИАМО - 17 фев. Днем в среду на территории столицы при облачной погоде зафиксирован небольшой снег, передают корреспонденты РИАМО.

Согласно данным карты осадков «Яндекса», на столицу с юго-запада движется снежный фронт.

В районе Новокосино на востоке Москвы идет слабый снег в виде хлопьев. Проезжая часть главных дорог расчищена до асфальта, снег на тротуарах убран для комфортного передвижения пешеходов.

На территории столичной Коммунарки наблюдаются отдельные снежинки. Дворники и коммунальная техника продолжают уборку снега. Внутри дворов на дорогах есть места, где образовалась колея. Уборке снега также мешают припаркованные машины.

В Обручевском районе и районе Проспект Вернадского на юго-западе столицы также идет небольшой снег. Большинство дорог здесь расчищены до асфальта.

В районе Беговой идет легкий снег, из-за которого немного ухудшилась видимость. В частности, из-за мелкого снега плохо заметен деловой центр «Москва-Сити». Во дворах наблюдаются большие сугробы и снежная «каша» на дорогах. Дворники и коммунальная техника непрерывно занимаются расчисткой улиц и дворовых территорий от последствий снегопада.

Температура в столице в среду будет от минус 11 до минус 9 градусов. В Москве до 11:00 18 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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