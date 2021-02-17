РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В учениях «Организация аварийно-спасательных работ при ДТП в результате столкновения транспортных средств» принимали участие 22 спасателя, сообщил заместитель начальника Люберецкого территориального управления Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная пожарно-спасательная служба» Михаил Иванов.

В среду в поселке Октябрьский прошли учения подразделений Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона, в том числе ПСЧ-232 ГКУ Московской области «Мособлпожспас», и оперативных служб округа «Организация аварийно-спасательных работ при ДТП в результате столкновения транспортных средств».

«Мы сегодня находимся на трассе М5 «Урал». Вы видите, какое здесь движение, какие пробки, на этом участке происходят ДТП с гибелью людей. Нашим спасателям приходится практически ежедневно выезжать на ДТП. Сегодняшние учения я оцениваю на твердую «хорошо» с плюсом. В учениях принимал дополнительно участие поисково-спасательный отряд №33, которые базируется в Малаховке», - сказал Иванов.

По его словам, в учениях принимали участие 22 человека и четыре единицы техники.