РИАМО - 17 фев. Информация об угрозе взрыва в здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в столице оказалась ложной, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что здание Минобороны на Фрунзенской набережной заминировал неизвестный.

«Информация, опубликованная рядом СМИ, о якобы возникшей угрозе взрыва в здании Минобороны России на Фрунзенской набережной, дом 22 не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все подразделения в данном комплексе функционируют штатно. ​