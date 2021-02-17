РИАМО - 17 фев. В Щелковской областной больнице заработал новый кабинет КТ, он располагается в филиале №1 на улице Краснознаменской, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Аппарат установили в отремонтированном кабинете. На нем планируют проводить около 70 исследований каждый день.

«Наша больница обслуживает население городских округов Щелково и Лосино-Петровский – порядка 230 тысяч человек. Ранее у нас работал только один КТ – и для экстренных, и для плановых пациентов», - сказал директор Щелковской областной больницы Дмитрий Логинов.

Он добавил, что на новом аппарате будут проводить исследования пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, что позволит сделать диагностику различных заболеваний более доступной для граждан.

Пациент Щелковской областной больницы Вячеслав Блинцов отметил, что новый аппарат сделал больницу удобнее. Его направили на исследование на следующий день после обращения с головными болями.

В настоящее время томограф, который закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение», уже ввели в работу. Диагностика проводится в рамках ОМС по назначению врача. Перед работой на новой медицинской технике специалисты прошли обучение. Компьютерное оборудование предоставляет возможность для создания цифровых изображений в формате 3D высокого разрешения. Это важно для качественной диагностики и дальнейшего лечения.

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