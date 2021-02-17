РИАМО - 17 фев. В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» на концерте в честь Дня защитника Отечества 22 февраля выступят шесть творческих коллективов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В праздничном концерте примут участие шесть творческих коллективов из трех муниципальных образований Московской области», – говорится в сообщении.

Так, ансамбль популярной русской и казачьей песни «Веселая кадриль» и народный молодежный театр «Крылья» представят Одинцовский городской округ, а ансамбль русской песни «Ярило», народный коллектив «Ансамбль мажореток-барабанщиц» и народный коллектив «Подмосковный ансамбль песни и танца «Истра» имени В. А. Ширшова» выступят на мероприятии от городского округа Истра.

От городского округа Химки на концерт делегировали студентов отдела «Эстрадное пение» Московского Губернского колледжа искусств.