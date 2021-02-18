РИАМО - 18 фев. Парк «Патриот» - крупнейший в России комплекс, где собрана огромная коллекция исторической военной техники и образцы современного вооружения российской армии. Танки и машины пехоты, реактивные самолеты и космические спутники, интерактивные площадки и игровой комплекс – все это и не только находится рядом с Кубинкой в Одинцовском городском округе.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Лена Твердая и Герман Иванов расскажут о танках, которые «сыграли» в кино, легендарной дуэли между Т-34 и немецкой «Пантерой», а также об эксперименте наших десантников, который никто в мире не смог повторить. Кроме того, речь пойдет о трофейной технике из Сирии и достижениях науки, с помощью которых можно уничтожить человечество или помочь ему дотянуться до звезд.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, Зарайск, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Марфино, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, этнопарк «Кочевник», на ферму «Северный олень», в музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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