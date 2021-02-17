В среду биткоин вновь установил исторический максимум – его цена превысила 50 тысяч долларов. Вопреки скачкам курса, в 2021 году криптовалюты снова на пике популярности, как в 2017-м: они привлекают не только любителей легких денег, но и более серьезных инвесторов и создателей майнинг-ферм. Кстати, согласно новому закону о цифровых финансовых активах, с 1 января в России криптовалюты разрешено официально продавать и покупать, но запрещено использовать как платежное средство. Жители региона рассказали РИАМО, сколько заработали на биткоинах и как потратили выручку.

Арина, 36 лет:

«Этой темой я начала интересоваться еще в 2017 году, когда она была на сумасшедшем хайпе. Казалось, что о криптовалюте кричат из каждого утюга. Я решила глубже вникнуть в это дело и начала прочесывать ютуб. Узнала про виды криптовалют, способы заработка и возможные размеры дохода.



Идея пахла быстрыми деньгами, что было кстати – на тот момент я находилась на мели и даже подумывала о продаже машины. В итоге решила приобрести крипту, выбор мой пал на биткоин, который на тот момент стоил около 2 700 долларов.



Таких денег у меня не было, и я занимала у кого только могла. На мою просьбу «Мне нужно купить крипту, чтобы закрыть долги!» друзья крутили пальцем у виска. С горем пополам, но нужную сумму я собрала и купила биткоин.



Вскоре я его продала и выручила пару десятков процентов. Честно говоря, я не верила до конца, что это сработает, но когда поняла, что доход реален, то продолжила инвестировать. Мне удалось решить финансовые проблемы и еще выручить денег. Например, с продажи я получила 13 тысяч долларов с учетом вложений.



Я позволяла себе шиковать и спустила часть денег на рестораны и брендовую одежду.

На протяжении какого-то времени я каждый день ела икру ложками. Крышу слегка снесло.

Обидно, что я даже не думала об инвестициях в какой-нибудь старт-ап или крупные покупки с расчетом на ту же перепродажу.

Я начала покупать и другие виды валют, но легкие деньги на то и легкие – быстро пришли и могут исчезнуть в любой момент. Я практически все продала, а потом и курс начал падать. Тогда подумала: хорошо, что не стала придерживать крипту. А когда наступил 2021 год – пожалела, но ничего не поделаешь».

«Даже моя бабушка думает, что мы тунеядцы»: блогер о стереотипах и заработках в Инстаграме>>

Александр, 40 лет:

«Рынок криптовалюты похож на азартную игру — для меня это не столько заработок, сколько адреналин. Хотя халявные деньги, конечно, удовольствия приносят не меньше, чем если бы пришлось работать на них месяцами.

Я человек далеко не бедный, поэтому не боялся вкладываться в криптовалюту – было ощущение, что я просто играю в казино.

И все же, чтобы добиться успеха в этом деле, нужно чувствовать психологию рынка, а это под силу не всем: предугадать, куда и насколько сдвинется курс, очень сложно.



Серьезный подсчет своей прибыли с криптовалюты я никогда не вел. Но пару-тройку биткоинов оставил, когда произошло падение курса. Сейчас это дало свои плоды. Что делать с деньгами, пока не решил, возможно, вложусь в недвижимость».

Иван, 29 лет:

«Я всегда был очень предприимчивым, поэтому, когда все заговорили о криптовалюте, я сразу понял – это мой шанс. На тот момент поднимать деньги на биткоине умудрялись даже школьники.

Когда я решил связаться с криптовалютой, биткоин стоил около 5 тысяч долларов, но таких деньжищ у меня не было. Некоторые знакомые сразу инвестировали крупные суммы, а я потратил несколько тысяч рублей, покупая частями.

Сначала не задалось: я плохо разобрался в тонкостях и почти все проиграл, но потом вник, и дело пошло в гору. На этом я удачно «сделал» несколько миллионов рублей.

Несмотря на это, я никогда не считал крипту стабильным источником дохода, поэтому участвовать в гонке за «деньгами из воздуха» не собирался. На заработанные деньги я сделал ремонт в квартире, купил хорошую мебель и технику, помог родителям, а потом забросил это дело.

Сейчас, конечно, расстроен, что не сохранил хоть какую-то часть. Видимо, не судьба, зато свое, заработанное я потратил грамотно».

Место, где делают деньги: как печатают банкноты на Гознаке>>

Дарья, 32 года:

«Свой первый биткоин я купила, как и многие, в 2017 году и продолжала инвестировать, когда «пошли» деньги. Биткоин со мной уже четвертый год.

Когда начались падения, я расстроилась: как так, ведь я была уверена, что в итоге это принесет мне прибыль, а тут, посчитав все затраты, выходило, что я осталась в убытке.

Все говорили, что это нестабильный рынок и пора из него вылезать, но я решила рискнуть и оставила часть криптовалюты. Мое решение окупилось еще в прошлом году, когда начался рост биткоина: он дошел до 20 тысяч долларов, а сейчас почти достиг 50.

Хочу дождаться подходящего момента и все продать, а деньги вложить в открытие ресторана – это моя мечта.

Хотя в моем окружении никто не верил, что криптовалюта поможет мне заработать, когда у меня пошли первые деньги – просили в долг.

Некоторые даже просили объяснить, как получить деньги таким способом, но тут уж я отказывала – всю базу можно найти в интернете, а личными наблюдениями и выводами за «спасибо» я ни с кем делиться не обязана.

Ни для кого не секрет, что криптовалюты служат для оплаты запрещенных веществ в даркнете, что создаются подпольные майнинг-фермы. Несмотря на все это, я считаю, что появление биткоина – показатель прогресса».

«Мы обходим блокировки легально»: авитолог о том, как зарабатывать 100 тыс рублей в месяц>>