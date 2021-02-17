РИАМО - 17 фев. Товарищество собственников жилья «Зеленая усадьба», которое управляет недвижимостью в деревне Лигачево в Солнечногорске, уличили в самозахвате водного объекта - сбросе сточных вод в ручей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии природопользования Подмосковья.

По словам зампредседателя правительства Подмосковья – министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, компания сбрасывала сточные воды в Лугининский ручей, приток реки Горетовки.

«При этом разрешения на пользование водным объектом у нее нет. По сути, произошел самозахват ручья», - сказал Разин.

Он отметил, что в рамках расследования провели лабораторный анализ проб воды. Он показал превышение соединений азота, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ и других загрязнителей.

Нарушители должны будут заплатить штраф, оформить разрешение на пользование водным объектом и довести качество очистки стоков до нормативных показателей.