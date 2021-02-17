РИАМО - 17 фев. Наибольшее количество случаев Covid-19 за сутки в Подмосковье выявили в Балашихе (31) и Красногорске (26), всего за это время в регионе зафиксировали 470 случаев заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

25 случаев выявили в Раменском, 22 – в Серпухове, 21 – в Одинцове, по 19 – в Люберцах и Чехове, 18 – в Рузе, по 17 в Королеве и Мытищах, по 14 – в Домодедове и Химках, 13 – в Дмитрове, по 12 – в Жуковском, Истре, Коломне и Сергиевом Посаде, по 11 – в Егорьевске и Фрязине, 10 – в Подольске, по 9 – в Ленинском округе, Лобне, Наро–Фоминске, Ступине и Щелкове, 8 – в Долгопрудном.

По 7 случаев Covid-19 зафиксировали в Протвине и Серебряных прудах, по 6 – в Воскресенске, Озерах, Орехово-Зуеве и Солнечногорске, 5 – в Богородском округе, по 4 – в Павловском Посаде и Реутове, по 3 – в Кашире, Лосино-Петровском, Пушкине, Пущине и Электростали, по 2 – в Луховицах, Рошале и Шатуре, по одному случаю – в Бронницах, Волоколамске, Дубне, Ивантеевке, Клину, Котельниках, Краснознаменске, Можайске и Черноголовке.

Случаев заболевания коронавирусом не было выявлено за сутки во Власихе, Дзержинском, Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Талдоме, Шаховской и Электрогорске.

В настоящее время в регионе выявлено 206 945 случаев заболевания Covid-19. Скончались 4327 человек. Выздоровели и выписались 168 765 человек.

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Текстовая трансляция

17 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 12 828 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 470 больных. В Москве - 1282.

- Более 555 тыс человек привились от коронавируса в Москве. Еще 60 тысяч человек записаны на вакцинацию от Covid-19 на ближайшие 14 дней.

- Более 13 тыс москвичей стали донорами плазмы крови для больных Covid‑19. Переливание плазмы является потенциально эффективным методом лечения коронавирусной инфекции.

- Почти 500 тыс исследований провели в столичных КТ‑центрах с начала пандемии коронавируса.Сейчас в мегаполисе работают 33 амбулаторных КТ-центра.