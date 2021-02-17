РИАМО – 17 фев. Поступило сообщение о минировании здания Минобороны на Фрунзенской набережной и станции метро «Парк культуры», столичная подземка работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.

«Аноним сообщил об угрозе взрыва в здании Минобороны на Фрунзенской набережной, 22/2, и на станции метро «Парк культуры» и двух ее выходах», — сказал источник агентства в экстренных службах.

Он добавил, что сейчас проводится проверка. Подземка работает в штатном режиме.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Останкинской телебашне. Из-за сообщения из башни эвакуировали персонал. Угроза оказалась ложной. ​