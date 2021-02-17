РИАМО - 17 фев. Рекордные снегопады превратили автомобили во дворах в огромные сугробы, выкопать машины из них нужно как можно быстрее, пока снег не превратился в ледяную корку, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Откапывать машину из сугроба нужно и чем раньше, тем лучше. Снег на солнце имеет свойство слеживаться, становиться плотным и покрываться коркой. Если сейчас можно к машине пробиться легкой лопатой, то потом придется применять гораздо более тяжелый инструмент», – сказал Шапарин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что машину, которая находится в сугробе, в ходе уборки может зацепить трактор или другие участники дорожного движения.

По его словам, после того, как автомобиль откопан, не нужно полностью освобождать его корпус от снега и льда, так как можно поцарапать машину. Следует очистить только стекла и ехать на автомойку.

«Теплой водой помойте машину, потом воздухом продуйте стыки, соединения, замки и так далее и нанесите силиконовую смазку, чтобы ничего не примерзло. Это будет самое щадящее, что вы можете сделать для автомобиля», – заключил эксперт. ​

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