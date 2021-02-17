РИАМО – 17 фев. В праздничные дни жителей и гостей Москвы ожидает «барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления, сообщает РИА Новости.

«За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба - 747, 756, 746», – сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Такие скачки окажут негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей.

Ранее столицу накрыла метель. В настоящее время высота снежного покрова в городе увеличилась. Местами высота сугробов достигла 74 сантиметров.​