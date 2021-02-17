РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 фев. Депутат Московской областной думы Вячеслав Крымов проверил организацию питания детей в школе №7 Домодедова, сообщается на странице местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Школу №7 Крымов посетил вместе с депутатом совета депутатов округа Юлией Грибановой в рамках контроля реализации партийных проектов «Новая школа» и «Народный контроль». Директор школы Валентина Дядюра показала депутатам школьную столовую и рассказала, как организовано горячее питание школьников.

«В школьной столовой поддерживается надлежащее санитарное состояние, меню учащихся разнообразно, порции и продукты соответствуют норме. Перед входом в пищеблок размещены антисептики, проводится дополнительная дезинфекция столов и посуды. По итогам проверки никаких нормативных нарушений не выявлено», - сказал Крымов.

Он отметил, что парламентский контроль всех уровней за качеством бесплатного питания школьников начальных классов будет продолжаться.