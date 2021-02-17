РИАМО - 17 фев. В Московском метрополитене уже работают 50 терминалов, в которых можно взять в аренду внешний аккумулятор для подзарядки гаджетов, для аренды следует установить приложение, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Число терминалов, в которых можно арендовать внешний аккумулятор, планируют увеличить до 100.

«Взять в аренду power bank очень просто: скачайте приложение, найдите ближайший терминал, оплатите аренду банковской картой, верните аккумулятор в тот же или на следующий день в любом терминале сети EnerGo», - говорится в сообщении.

Также power bank в аренду можно взять и на станциях Московского центрального кольца. Аналогичный сервис сделали РЖД.

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