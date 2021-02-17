РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Компанию «Джевоссет» оштрафовали за сброс загрязняющих веществ в реку Чернушку в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора вынесли постановление об административном наказании в отношении ООО «Специализированный застройщик «Джевоссет», которое эксплуатирует очистные сооружения в деревне Марьино городского округа Красногорск», - говорится в сообщении.

Компания уличена в сбросе недостаточно очищенных сточных вод в реку Чернушку, приток реки Синички, которая, в свою очередь, впадает в Баньку.

«В ходе расследования специалисты аккредитованной лаборатории взяли пробы воды в нескольких точках. Установлено превышение ПДК по десяти видам загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктам и тяжелым металлам. По результатам расследования компания-нарушитель оштрафована», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Глава Минэкологии добавил, что красногорские реки находятся на особом контроле ведомства из-за повышенного техногенного воздействия. Осенью прошлого года администрация округа с помощью специалистов министерства составила дорожную карту мероприятий по расчистке рек и ликвидации незаконных водовыпусков. Помимо Баньки, особенное беспокойство вызывает состояние рек Грязевы и Нахабинки.