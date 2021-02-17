РИАМО - 17 фев. По данным Центробанка РФ, приток денежных средств российских физлиц в ценные бумаги и облигации нерезидентов составил 638 миллиардов рублей в 2020 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Данный показатель более чем вдвое превышает снижение объема средств на счетах и депозитах физических лиц в иностранной валюте в отечественных банках за аналогичный период.

«Приток средств физлиц в бумаги компаний, которые зарегистрированы в иностранной юрисдикции, в минувшем году составил 415 миллиардов рублей. Из них 70 миллиардов инвестировано в акции эмитентов, аффилированных с российскими организациями», — отмечается в материале.

Наибольший приток имеют крупнейшие корпорации США, которые входят в важнейшие фондовые индексы — Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ.

Несмотря на растущий интерес граждан к зарубежным ценным бумагам, вложения в акции российских эмитентов по-прежнему составляют основную долю — 85% инвестиций населения на 1 января 2021 года. ​​