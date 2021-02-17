РИАМО - 17 фев. Еще 755 человек выздоровели после коронавирусной инфекции в Подмосковье. Всего число вылечившихся достигло 168 765, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с Covid-19.

За сутки скончались 30 человек с подтвержденным коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 206 945 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 327 человек. Выздоровели и выписались 168 765 человек», - говорится в сообщении.

В медорганизациях Московской области наблюдаются и лечатся пациенты из Москвы и других регионов России, а еще из-за рубежа.

В Подмосковье можно сделать прививку от Covid-19 в поликлиниках, пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах. Вакцинация проходит на бесплатной основе.

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Текстовая трансляция

17 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 12 828 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 470 больных. В Москве - 1282.

- Более 555 тыс человек привились от коронавируса в Москве. Еще 60 тысяч человек записаны на вакцинацию от Covid-19 на ближайшие 14 дней.

- Более 13 тыс москвичей стали донорами плазмы крови для больных Covid‑19. Переливание плазмы является потенциально эффективным методом лечения коронавирусной инфекции.

- Почти 500 тыс исследований провели в столичных КТ‑центрах с начала пандемии коронавируса.Сейчас в мегаполисе работают 33 амбулаторных КТ-центра.