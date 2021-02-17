РИАМО – 17 фев. Президент России Владимир Путин рассказал, что идея введения сертификатов на продовольствие для малоимущих требует обсуждения, сообщает Федеральное агентство новостей.

На встрече с лидерами парламентских фракций глава государства отметил, что в этом новшестве есть и плюсы, и минусы.

«На мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но, тем не менее, поговорить можно», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что правительству поручено проработать эту тему. ​