РИАМО - 17 фев. В Московской области за минувшие сутки подтвердили 470 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за пандемию в регионе выявили 206 945 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

«Рекомендуем Вам при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом», - говорится в сообщении.

В регионе работает горячая линия по вопросам Covid-19 по единому номеру 122, а также тематический сайт.

В Московской области проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Препаратом «Спутник V» привились свыше 200 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

17 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 12 828 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 470 больных. В Москве - 1282.

- Более 555 тыс человек привились от коронавируса в Москве. Еще 60 тысяч человек записаны на вакцинацию от Covid-19 на ближайшие 14 дней.

- Более 13 тыс москвичей стали донорами плазмы крови для больных Covid‑19. Переливание плазмы является потенциально эффективным методом лечения коронавирусной инфекции.

- Почти 500 тыс исследований провели в столичных КТ‑центрах с начала пандемии коронавируса.Сейчас в мегаполисе работают 33 амбулаторных КТ-центра.